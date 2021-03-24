.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعبارة نابية.. كمامة لافروف تشعل زوبعة

سيرغي لافروف

بعبارة نابية.. كمامة لافروف تشعل زوبعة

وزير الخارجية الروسي وضع كمامة سوداء عليها عبارة نابية عن الحجر الصحي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جذب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأضواء الاثنين، إذ ظهر أمام عدسات الكاميرات خلال زيارة إلى الصين، واضعاً كمامة عليها عبارة ساخرة من تدابير الحجر المنزلي المتخذة خلال الجائحة.

كما أظهرت لقطات نشرتها وزارة الخارجية الروسية عبر تويتر وتيك توك لافروف واضعاً كمامة سوداء عليها عبارة نابية عن الحجر الصحي، على هامش زيارة له إلى مدينة غويلين الصينية، ما أشعل زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي، كان لافروف يضع كمامة طبية تقليدية، وفق صور نشرتها الخارجية الروسية.

من جهتها، ذكرت وكالة ريا نوفوستي" الروسية أن لافروف حصل على الكمامة مع العبارة الساخرة من صحافيين كانوا يرافقونه لمناسبة عيد ميلاده.

إلى ذلك أوضحت أن الكمامة "تعبّر بطريقة ساخرة عن رد الفعل في العالم أجمع إزاء تدابير الحجر المفروضة بسبب الجائحة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد