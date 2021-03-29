.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

سيدة قطار سوهاج

أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

السيدة أصبحت مقيمة في دار للمسنين في سوهاج بعدما تدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يومان وبضع ساعات فقط مروا على انتشار الفيديو المؤلم لسيدة مصرية أصيبت في حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

تصادم قطاري سوهاج.. حبس السائقين و6 مسؤولين مصر تصادم قطاري سوهاج.. حبس السائقين و6 مسؤولين

وبينما أشارت المعلومات حينها إلى أن السيدة كانت عالقة في عربة أحد القطارين حين وقع الحادث بعدما طردها ابنها من المنزل، وقررت الذهاب لأقاربها فاستقلت القطار المشؤوم وأصيبت، ظهر ابنها بتصريحات لوسائل إعلام محلية ونفى كل الاتهامات.

"هرب بعد انتشار الفيديو"

وأكد ياسر جمال، نجل "سمرة الراوي"، السيدة البالغة من العمر 60 عاما، كل ما قيل عنه، مؤكداً أنه انزعج كثيراً من كلام الأم، ومشدداً على أنه مظلوم.

كما كشف الابن عن أنه يعاني من إعاقة جسدية، وكان يتكفل بمصاريف المنزل جميعها، موضحاً أن والدته كانت تتقاضى راتباً شهرياً من الدولة قيمته 2000 جنيه.

إلى ذلك، قال: "أتمنى من والدتي أن ترجع وتعيش معي، فهي مسؤولة مني، ومستحيل أن أتخلى عنها، ولا أريد سوى رضاها بعد ربنا، ولا أريد شيئًا آخر"، موضحاً أنه يبحث عن والدته منذ أسبوع دون جدوى إلى أن تفاجأ بوجودها داخل القطار يوم الحادثة.

"مش مسمحاك"

أمام هذا الكلام، واجهت السيدة ابنها عبر لقاء إعلامي جمع الاثنين، ورفضت كل كلامه ووعوده، وقالت: "أنا سمعت الكلام دا منه كتير ومبيعملش حاجة"، وأضافت: "أنا مش أمك ومش مسمحاك لحد اليوم العظيم".

وأكملت "سمرة": "أنا مش عايزة أتواصل معاه".

من موقع احادث قطاري سوهاج في مصر
من موقع احادث قطاري سوهاج في مصر

يشار إلى أن السيدة كانت أصيب في الحادث وانتشر لها مقطع فيديو، وهي تطالب أحدهم بإخراجها، قائلة باللهجة الصعيدية: "طلعني يا ولدي".

وأصيبت السيدة بكدمات وتلقت علاجا في مستشفى طهطا، إلى أن تدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية ونقلتها إلى دار المسنين في سوهاج حيث باتت مقيمة هناك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم
عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة
شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد