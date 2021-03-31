.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها 

ممرضات مصريات
الممرضات في صحراء سيناء

صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها 

أثارت الصور إعجابا كبيرا على مواقع التواصل وإشادات بدور وموقف هؤلاء الطبيبات وسط مطالبات بتكريمهن

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً لطبيبات مصريات يترجلن سيرًا على الأقدام في صحراء سيناء في طريقهن لأداء واجبهن الإنساني والمهني.

وكشفت الصور قيام طبيبات مصريات بفريق التطعيم في الإدارة الصحية لمدينة بئر العبد شمال سيناء وهن يترجلن سيرا على الأقدام ويقطعن مئات الأميال لصعوبة تحرك السيارات في هذه المنطقة متوجهات لتطعيم أطفال يقطنون في منازل بمنطقة العسيلة طريق أبو شلة الجديد ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وتبين أن الطبيبات كن في طريقهن لهؤلاء الأطفال الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن العمران ويصعب وصولهم للمدينة أو الوحدة الصحية للحصول على التطعيم لبعد المسافة، ولعدم توافر وسائل مواصلات في تلك المنطقة النائية، ما دفع الطبيبات للتوجه لهم وتطعيمهم في منازلهم رغم قسوة الطريق الوعر وتعرضهن لعواصف هوائية تهب على محافظات مصر حاليا.

ويأتي ذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال والتي أطلقتها وزارة الصحة المصرية قبل أيام وتنتهي اليوم الأربعاء، للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات وبالمجان وتستهدف تطعيم 16,7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أراضيها.

وأثارت الصور إعجابا كبيرا على مواقع التواصل وإشادات بدور وموقف هؤلاء الطبيبات وسط مطالبات بتكريمهن وتقديرهن التقدير الواجب والأمثل لهن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا! صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا!
مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها
موديز: ديون مصر ستصل لهذا المستوى العام المقبل موديز: ديون مصر ستصل لهذا المستوى العام المقبل

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد