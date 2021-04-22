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شاهد.. مذيعة "تفاعلكم" تقع ضحية لأحد برامج التقليد

لقطة من البرنامج

شاهد.. مذيعة "تفاعلكم" تقع ضحية لأحد برامج التقليد

استديو 21 عبارة عن عدة مقاطع كوميدية مختلفة تبث يومياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقعت مقدمة برنامج "تفاعلكم"، الذي يبث على قناة "العربية"، سارة دندراوي، ضحية لأحد برامج التقليد.

فبعد استضافتها علي الحميدي أحد نجوم برنامج "استديو 21" الذي يذاع على قناة "MBC"، اكتشفت أنها وقعت ضحية البرنامج وقاموا بتقليدها في إحدى اللقطات.

واستديو 21 عبارة عن عدة مقاطع كوميدية مختلفة يومياً، مع حلقة من مسلسل تدور أحداثه حول قناة فضائية على حافة الإفلاس، إلا أن مالكها المتسلط يصر على مواصلة عمل القناة، وينتج عن ذلك حدوث الكثير من المواقف الكوميدية والفكاهية بين مالك القناة (ماجد مطرب فواز) وموظفيه في القناة.

واستطاع البرنامج أن يجذب المشاهدين في الخليج والسعودية من خلال الكثير من المواقف التي قدمها بشكل كوميدي، وتقليد المشاهير الذي أعجب الكثيرين ليتصدر قائمة الترند في عدة دول عربية.

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