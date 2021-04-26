شاهد مصريا يصلي على سطح الماء.. وفتاة تروي القصة

رصدت كاميرا فتاة مصرية تدعى شروق السيد، رجلاً وهو يصلي وسط نهر النيل، وذلك أثناء سباق تجديف نهر النيل. سوشيال ميديا خاص المصرية صاحبة فيديو "الحلال" الذي شاهده الملايين تتحدث للعربية.نت وروت الشابة عبر صفحتها على "فيسبوك" قصة الصور، أمس الأحد "باختصار كان فيه سباق تجديف نهر النيل، ونقطة بداية السباق موجود فيها حوالي 4 أو 5 أشخاص قاعدين في صف، كل شخص منهم بيمسك مرکب وبتبدأ من عنده تتحرك، ومن ضمنهم الراجل دا". ليه بيصلي في البحر ؟ باختصار كان فيه سباق تجديف نهر النيل ، ونقطة بداية السباق موجود فيها حوالي 4 او ٥ اشخاص قاعدين في... Posted by Shrooq Elsayed on Sunday, April 25, 2021 div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/shroqElsayed1/posts/1973997016074545" data-width="500" data-show-text="true">

كما أضافت "أثناء السباق أذن العصر، فبدأ الراجل يغسل وجهه ورجليه وما كنت فاهمة أنه بيتوضأ، ولما بدأ يصلي فهمت، فتجنبا أنه ما يجمع الصلاوات مع بعض لأن السباق كان لسه مستمر، وقدامه فرصة إنه يؤدي فريضة الصلاة؟".

يشار إلى أن الأوروبيين الذين حكموا مصر في أوائل القرن العشرين هم أول من أنشأ نوادي التجديف الحديثة على طول نهر النيل، ولعقود من الزمان، كانت الرياضة مخصصة للنخبة من الأجانب والمصريين.