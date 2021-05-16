نار ودخان وصياح.. صاروخ على جسر في تل أبيب

خلال الساعات الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في أحد جسور تل أبيب، بعدما أصابه صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية من غزة.

وأظهر الفيديو تصاعد النيران والدخان من الجسر، وسط صراخ المصور الذي سجّل المقطع.

جاء ذلك فيما دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن غوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي.

يذكر أن إسرائيل تواصل التصعيد في هجماتها على قطاع غزة رافضة دعوات التهدئة، حيث أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استعداد تل أبيب لعدة أيام من القتال على جبهة قطاع غزة.

فيما أشارت آخر حصيلة للسلطات الفلسطينية مساء الجمعة إلى سقوط 145 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً وإصابة ألف في القصف الإسرائيلي.

يوم سادس من التصعيد

يذكر أن الحملة الأمنية على قطاع غزة دخلت يومها السادس، حيث دفعت إسرائيل، السبت، بمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود مع القطاع، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية.

كما استهدف القصف الإسرائيلي القطاع بضربات جوية عنيفة، فيما أطلقت قصفاً من البحر، وسط تحذير من انقطاع خدمة الكهرباء بشكل تام في كامل القطاع خلال الساعات المقبلة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه أطلق 278 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.