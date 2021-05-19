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ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين

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ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين

صور نُشرت على مواقع التواصل أظهرت مئات المشاة يفرون من محيط المبنى

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دبي - العربية.نت

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أخلت السلطات الصينية ناطحة سحاب بعد ظهر الثلاثاء، في الصين بعدما اهتز المبنى الذي يبلغ ارتفاعه نحو 300 متر لسبب غير معروف، ما تسبب في مشاهد من الذعر.

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في التفاصيل، هرع سكان المبنى الذي يرتفع 291 متراً فوق المنطقة التجارية للمدينة، ويضم سوقاً ضخمة للمكونات والمنتجات الإلكترونية موزعة على طبقات عدة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعد "سيغ بلازا" الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2000 أحد أكثر المباني رمزية في شينغن جنوب البلاد، وهي مدينة ضخمة تقع على حدود هونغ كونغ.

اهتزاز غير معروف الأسباب

كما أفاد مكتب إدارة الطوارئ أنه ما زال يتحقق من أسباب اهتزاز ناطحة السحاب، موضحاً أن ما من زلازل ضرب المدينة اليوم.

وأعلنت السلطات أن "سيغ بلازا" اهتز قرابة الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي (05:50 بتوقيت غرينتش)، وتسببت هذه الاهتزازات على الفور بالهلع.

كذلك، أظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المشاة وهم يفرون من محيط المبنى.

ناطحات سحاب

يشار إلى أن خمسا من أطول ناطحات السحاب في العالم تقع في الصين، بما فيها برج شنغهاي الذي يتكون من 128 طابقا ويبلغ ارتفاعه 632 متراً.

لكن منذ العام الماضي، حظرت الصين تشييد مبانٍ يزيد ارتفاعها على 500 متر، وهو حظر سار في بعض المدن مثل بكين.

كما ولم تنهر ناطحة سحاب في الصين، لكن حدثت انهيارات لأبنية أصغر حجماً بسبب عدم التزام معايير البناء في بعض الأحيان.

ففي مارس/آذار 2020، انهار فندق كان يُستخدم منشأة لعزل المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة فوجيان شرق، ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً.

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