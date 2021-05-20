هذا ما قالته أحلام للسعوديين بعد إنقاذ ابنها

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت⁰عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك #يارب 🙏🏻 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 18, 2021 الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر 🙏🏻😭 https://t.co/oLmng0g15L — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 18, 2021 الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر 🙏🏻😭 https://t.co/oLmng0g15L — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 18, 2021

كشفت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، وجود ابنها فاهد الهاجري في أحد مستشفيات السعودية لتلقي العلاج، دون أن تفصح عما تسبب في حجزه، كما توجهت بالشكر لأهالي المملكة العربية السعودية على ما قاموا به تجاه ابنها وإنقاذه بالتوجه به إلى المستشفى.

وغردت أحلام عبر صفحتها على تويتر مرفقة صورة لابنها فاهد، الأربعاء، قائلة: "إلهي إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي، الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معهم الحمد لله والشكر لكم".

وقد تفاعل متابعوها مع التغريدة حيث رد أحدهم: "أطمنك يا ملكة ابنك فاهد بخير وأنا أشوفه قدامي الحين واحنا حاطينه في عيوننا بالمستشفى في بلدك ودارك الثاني".

وكتبت الفنانة أحلام أيضا: "الحمد لله ربي لطف بهم وسلم وما قصرتوا عيال السعودية رجال ركضوا به على المستشفى هو وعمه الحمد لله".

وكانت الفنانة أحلام الشامسي قد أعلنت في وقت سابق، أن ابنها فاهد يتواجد في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج، دون أن تكشف عن أي أمراض تسببت في حجزه بالمستشفى.

ونشرت أحلام قبل ذلك صورة لابنها فاهد عبر صفحتها على تويتر ودونت عليها: "جعلك يا رب في فرح وسعادة وسنينك سعيدة ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الأرض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شأنا يا رحيم كل عام وأنا أشوف تكبر معاي وأنا فخورة فيك الحمد لله على نعمة فاهد".