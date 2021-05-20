.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هذا ما قالته أحلام للسعوديين بعد إنقاذ ابنها

ابن الفنانة أحلام
ابن الفنانة أحلام

هذا ما قالته أحلام للسعوديين بعد إنقاذ ابنها

أحلام: الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، وجود ابنها فاهد الهاجري في أحد مستشفيات السعودية لتلقي العلاج، دون أن تفصح عما تسبب في حجزه، كما توجهت بالشكر لأهالي المملكة العربية السعودية على ما قاموا به تجاه ابنها وإنقاذه بالتوجه به إلى المستشفى.

وغردت أحلام عبر صفحتها على تويتر مرفقة صورة لابنها فاهد، الأربعاء، قائلة: "إلهي إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي، الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معهم الحمد لله والشكر لكم".

وقد تفاعل متابعوها مع التغريدة حيث رد أحدهم: "أطمنك يا ملكة ابنك فاهد بخير وأنا أشوفه قدامي الحين واحنا حاطينه في عيوننا بالمستشفى في بلدك ودارك الثاني".

وكتبت الفنانة أحلام أيضا: "الحمد لله ربي لطف بهم وسلم وما قصرتوا عيال السعودية رجال ركضوا به على المستشفى هو وعمه الحمد لله".

وكانت الفنانة أحلام الشامسي قد أعلنت في وقت سابق، أن ابنها فاهد يتواجد في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج، دون أن تكشف عن أي أمراض تسببت في حجزه بالمستشفى.

ونشرت أحلام قبل ذلك صورة لابنها فاهد عبر صفحتها على تويتر ودونت عليها: "جعلك يا رب في فرح وسعادة وسنينك سعيدة ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الأرض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شأنا يا رحيم كل عام وأنا أشوف تكبر معاي وأنا فخورة فيك الحمد لله على نعمة فاهد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن
مؤمن نور للعربية.نت : هذه شهادتي عن مؤمن نور للعربية.نت : هذه شهادتي عن "النمر" وشيرين عادل ومحمد إمام
الأكثر قراءة
فنانة مشهورة تصدم الجمهور: فنانة مشهورة تصدم الجمهور: "يمكن آخر بوست ليا"
 بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى  بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى
زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح
الصين الصين "تدمي" العملات الرقمية.. خسائر ضخمة بتريليون دولار
ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين
بعد ارتباط خطيبها السابق.. منة عرفة تعلن خطوبتها بعد ارتباط خطيبها السابق.. منة عرفة تعلن خطوبتها
قبل أن تذهب
أطراف محادثات فيينا إلى جولة خامسة حول "النووي الإيراني"
أطراف محادثات فيينا إلى جولة خامسة حول "النووي الإيراني"
اكتشف المزيد