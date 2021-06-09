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بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى

مسلسل عائلة الحاج متولي 3
نور الشريف في مسلسل عائلة الحاج متولي

بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى

استخدم محل الحلوى مقطعا من المسلسل الذي كان الفنان بطله مع تعديل الصوت ليروّج لمنتجاته

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القاهرة - ريم الششتاوي 

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قام ورثة الفنان الراحل نور الشريف برفع دعوى ضد الممثل القانوني لمحلات حلوى شهيرة بمصر، وذلك لاستخدامها مشهدا من مسلسل "عائلة الحاج متولي" للترويج لمنتجاتها.

أحد فروع سلسلة محلات الحلوى المعنية
أحد فروع سلسلة محلات الحلوى المعنية

وفي التفاصيل، تنظر المحكمة الاقتصادية في مصر في الدعوى التي تقدم بها ورثة نور الشريف، وذلك بعد استخدام محلات الحلوى مشهدا من المسلسل الذي كان الفنان الراحل بطله، مع قيامها باستبدال الصوت للترويج لمنتجاتها.

نور الشريف وأسرته
نور الشريف وأسرته
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واستندت الدعوى إلى المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن الفنانين وخلفهم العام يتمتعون بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم. كما تنص المادة على حق الفنانين وورثتهم على منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

من جهته، أكد محامي أسرة نور الشريف لوسائل إعلام مصرية أن المحكمة الاقتصادية قد تأكدت من صحة الواقعة من خلال الاستعانة بالخبراء، مضيفاً أنه الآن في انتظار الجلسة المقبلة لتحديد قيمة التعويض المطلوب من الممثل القانوني للمحلات.

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