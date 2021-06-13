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أمام البحر بإنجلترا.. جيل بايدن تكشف عن إحدى هواياتها

US President Joe Biden (L) and US First Lady Jill Biden walk along the path by the beach during the G7 summit in Carbis Bay, Cornwall, south-west England on June 11, 2021.
جو وجيل بايدن في إنجلترا خلال انعقاد قمة مجموعة الـ7

أمام البحر بإنجلترا.. جيل بايدن تكشف عن إحدى هواياتها

التقت السيدة الأولى الأميركية مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون الدعم الاجتماعي وينظمون رحلات ركوب الأمواج للمحاربين القدامى

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كاربيس باي (إنجلترا) - رويترز 

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كشفت السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن، السبت، عن امتلاكها لوحا لركوب الأمواج، وذلك أثناء لقائها مع مجموعة من قدامى المحاربين البريطانيين والمسعفين الذين اتخذوا من البحر وسيلة للتخفيف من ضغوط الحياة.

وبالقرب من مكان انعقاد قمة دول مجموعة السبع في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا، قدمت قرينة الرئيس الأميركي نفسها للمجموعة بقولها: "أنا جيل، تُسعدني مقابلتكم".

من لقاء جيل بايدن مع مجموعة "بيود سيرف فيتيرنز"
من لقاء جيل بايدن مع مجموعة "بيود سيرف فيتيرنز"

والتقت جيل بايدن مع مجموعة "بيود سيرف فيتيرنز" التي تضم متطوعين يقدمون الدعم الاجتماعي وينظمون رحلات ركوب الأمواج للمحاربين وللمسعفين وعائلاتهم.

وقالت للمجموعة إنها حضرت سابقاً ألعاب "إنفكتوس"، وهو حدث رياضي دولي للمصابين من العسكريين وقدامى المحاربين أسسه الأمير البريطاني هاري.

جيل بايدن تلتقي مجموعة
جيل بايدن تلتقي مجموعة

وتابعت قرينة الرئيس الأميركي، وهي تجلس في مكان يطل على ماونتس باي في جو مشمس: "المياه هادئة للغاية.. لدي لوح للتزلج.. لوح طويل أبيض عليه فراشة كبيرة".

من جهته، قال لها أحد أعضاء المجموعة، إنهم بدأوا نشاطهم في مجموعة صغيرة، ولكن الآن أصبح لديهم العديد من الأعضاء الذين يمارسون رياضة ركوب الأمواج، مضيفاً أن هذا النشاط "أنقذ حياتهم".

من لقاء جيل بايدن مع مجموعة "بيود سيرف فيتيرنز"
من لقاء جيل بايدن مع مجموعة "بيود سيرف فيتيرنز"
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وترافق السيدة الأولى زوجها الرئيس جو بايدن الذي حضر إلى إنجلترا للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام وتنتهي اليوم الأحد، وهي أول رحلة دولية له منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

وكان الزوجان قد التقيا مع الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وأعضاء كبار آخرين في العائلة المالكة مساء الجمعة، ومن المقرر أن يجتمعا مع الملكة مرة أخرى لتناول الشاي في قلعة وندسور اليوم الأحد.

جيل بايدن تلتقط صورة أمام البحر في انجلترا على هامش قمة مجموعة الـ7
جيل بايدن تلتقط صورة أمام البحر في انجلترا على هامش قمة مجموعة الـ7
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