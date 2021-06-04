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صور.. جو بايدن يحتفل بعيد ميلاد السيدة الأولى على الدراجات

U.S. first lady Jill Biden and President Joe Biden ride bikes at Cape Henlopen State Park in Rehoboth Beach, Delaware, U.S., June 3, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو بايدن

صور.. جو بايدن يحتفل بعيد ميلاد السيدة الأولى على الدراجات

انضم الرئيس الأميركي إلى زوجته في منزلهما على الشاطئ في ديلاوير مساء الأربعاء للاحتفال بعيد ميلاد "هادئ" من دون مشاركة أفراد آخرين من الأسرة أو أصدقاء

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ريهوبوث بيتش (الولايات المتحدة) - أسوشيتد برس

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احتفل الرئيس الأميركي جو بايدن مع زوجته جيل بعيد ميلادها الـ70 أمس الخميس من خلال نزهة ترفيهية بالدراجات الهوائية.

جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية

قاد الرئيس والسيدة الأولى، فضلاً عن عدد صغير من أفراد الحراسة خلفهما، الدراجات في ممر بحديقة كيب هينلوبين الوطنية قرب منزلهما المطل على الشاطئ في ديلاوير.

وحيّا الناس السيدة الأولى بالهتافات والتمنيات بعيد ميلاد سعيد، فيما وصل الزوجان إلى نهاية درب الدراجات قرب شاطئ غوردونز بوند.

من النزهة التي احتفل خلالها جو وجيل بايدن بعيد السيدة الأولى
من النزهة التي احتفل خلالها جو وجيل بايدن بعيد السيدة الأولى

وغنت مجموعة صغيرة من المتواجدين هناك أغنية عيد الميلاد لجيل، بينما وصلت هي وزوجها إلى نهاية طريق الدراجات الذي يمتد على 8.4 كيلومتر.

وابتسمت جيل وهتفت للناس قائلةً "شكرا"، فيما استكملت طريقها مع الرئيس نحو منزلهما القريب.

جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
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وانضم بايدن إلى زوجته في منزلهما على الشاطئ مساء الأربعاء للاحتفال بما وصفه مايكل لاروسا، المتحدث باسم السيدة الأولى، بعيد ميلاد "هادئ". ولا يتوقع انضمام أفراد أسرة أو أصدقاء لهما.

ويتوقع أن يعود الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وجيل بايدن، أستاذة الإنجليزية في كلية عامة، انتهت مؤخراً من التدريس عن بُعد لمنهج في كلية نورثرن فيرجينيا العامة. ولن تقوم بالتدريس خلال شهور الصيف.

جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
  • جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
  • جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
  • جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
  • جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
4 صور
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
جو وجيل بايدن خلال النزهة على الدراجات الهوائية
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