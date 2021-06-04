صور.. جو بايدن يحتفل بعيد ميلاد السيدة الأولى على الدراجات

احتفل الرئيس الأميركي جو بايدن مع زوجته جيل بعيد ميلادها الـ70 أمس الخميس من خلال نزهة ترفيهية بالدراجات الهوائية.

قاد الرئيس والسيدة الأولى، فضلاً عن عدد صغير من أفراد الحراسة خلفهما، الدراجات في ممر بحديقة كيب هينلوبين الوطنية قرب منزلهما المطل على الشاطئ في ديلاوير.

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وحيّا الناس السيدة الأولى بالهتافات والتمنيات بعيد ميلاد سعيد، فيما وصل الزوجان إلى نهاية درب الدراجات قرب شاطئ غوردونز بوند.

وغنت مجموعة صغيرة من المتواجدين هناك أغنية عيد الميلاد لجيل، بينما وصلت هي وزوجها إلى نهاية طريق الدراجات الذي يمتد على 8.4 كيلومتر.

وابتسمت جيل وهتفت للناس قائلةً "شكرا"، فيما استكملت طريقها مع الرئيس نحو منزلهما القريب.

وانضم بايدن إلى زوجته في منزلهما على الشاطئ مساء الأربعاء للاحتفال بما وصفه مايكل لاروسا، المتحدث باسم السيدة الأولى، بعيد ميلاد "هادئ". ولا يتوقع انضمام أفراد أسرة أو أصدقاء لهما.

ويتوقع أن يعود الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وجيل بايدن، أستاذة الإنجليزية في كلية عامة، انتهت مؤخراً من التدريس عن بُعد لمنهج في كلية نورثرن فيرجينيا العامة. ولن تقوم بالتدريس خلال شهور الصيف.