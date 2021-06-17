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مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه

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مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه

المتهم نفى كل التهم الموجهة إليه والنيابة أمرت بحبسه

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القاهرة-ريم الششتاوي 

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لم تنته قضية الفتاة المصرية التي روت ما تعرضت له من تحرش أثناء تواجدها في مطار القاهرة، عندنشر الفيديو فقط، بل أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه الخميس، للمحاكمة الجنائية.

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فقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام الثلاثاء الماضي، تداول مقطع فيديو نشرته فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تخدث فيه عن ضرر طالها من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها.

صوراً لها ولأخريات

وفي صباح اليوم التالي تلقت النيابة العامة بلاغا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي قام بتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي، فسألتها النيابة العامة وشهدت بأنها فور تبينها من فعل المتهم أبلغت ذويها الذين كانوا معها، فواجهوا الفاعل بفعله وأبلغوا السلطات الأمنية بالواقعة.

وأضافت أنه وباطلاعها على هاتف المتهم آنذاك رأت صورتيْنِ لها، وصوراً لأخريات صُوِّرت بذات الطريقة، وقد شهد ذويها بمضمون شهادتها في التحقيقات.

من مطار القاهرة
من مطار القاهرة

نفى التهم تماماً

كما لفتت إلى أنه تم ضبط الفاعل المتهم متلبسًا بجريمته، فاستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من تعرضه للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضاها بنية التحرش، إلا أنه أنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه.

ونفى أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة.

إلى ذلك، أمرت أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه اليوم الخميس للمحاكمة الجنائية.

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