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شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش

من صفحة مكتب الجمارك في الفلبين
من صفحة مكتب الجمارك في الفلبين

شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش

تدمير المركبات جاء بتوجيه من رئيس الفلبيبن لمكافحة التهريب

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دبي – العربية.نت

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بقيمة ملايين الدولارات، دمّر مكتب الجمارك في الفلبين سيارات فارهة هربت إلى البلاد في وقت سابق من العام الماضي.

وتشمل السيارات علامات تجارية معروفة مثل ماكلارين 620 آر جديدة، وبنتلي 2007، وبورش 911 C2S، ومرسيدس بنز من MICP ، والتي جمعت في منطقة الميناء بمانيلا.

وفي الوقت نفسه، تم تدمير 14 سيارة جيب ميتسوبيشي مستعملة من قبل ميناء كاجايان دي أورو.

ويأتي تدمير المركبات بموجب توجيه رئاسي، أكد فيه الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي على ضرورة تدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة جادة في جهودها لمكافحة التهريب.

وفي 9 فبراير الماضي، دمّر مكتب الجمارك أيضاً 17 سيارة في ميناءي سيبو ومانيلا.

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