شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش

بقيمة ملايين الدولارات، دمّر مكتب الجمارك في الفلبين سيارات فارهة هربت إلى البلاد في وقت سابق من العام الماضي.

وتشمل السيارات علامات تجارية معروفة مثل ماكلارين 620 آر جديدة، وبنتلي 2007، وبورش 911 C2S، ومرسيدس بنز من MICP ، والتي جمعت في منطقة الميناء بمانيلا.

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وفي الوقت نفسه، تم تدمير 14 سيارة جيب ميتسوبيشي مستعملة من قبل ميناء كاجايان دي أورو.

ويأتي تدمير المركبات بموجب توجيه رئاسي، أكد فيه الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي على ضرورة تدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة جادة في جهودها لمكافحة التهريب.

BOC Officials inspect 7 smuggled luxury cars before destroying them including a McLaren 620R locally valued at P33 million. Aside from the 7 cars destroyed at the BOC headquarters, 14 knocked-down used Mitsubishi Jeeps were simultaneously destroyed at the Cagayan de Oro Port. pic.twitter.com/q773rq0wtm — Raffy Tima (@raffytima) June 18, 2021

وفي 9 فبراير الماضي، دمّر مكتب الجمارك أيضاً 17 سيارة في ميناءي سيبو ومانيلا.