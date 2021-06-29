تونس.. تضامن عارم مع بائع البطيخ المعتقل!

بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو لبائع بطيخ متجول، ظهر وهو يرمي الفاكهة أمام أحد مراكز الحرس الوطني، احتجاجا على ما قال إنها "طلب رشوة"، أوقفت السلطات الفاعل.

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وأكد والد البائع أن الشرطة احتجزت ابنه، الاثنين، بسبب إلقائه حمولة شاحنته من البطيخ أمام مركز الحرس الوطني بولاية بن عروس، شمالي تونس.

فيما أعرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عن تضامنهم مع البائع المعتقل زياد الفرشيشي، وامتلأت الصفحات التونسية بعبارات الدعم.

بدوره أشار الأب في تصريح لوسائل إعلام محلية، إلى أنه وزوجته يعانيان من إعاقات جسدية، مؤكدا أن ابنه الموقوف هو الذي يعيل كافة أفراد العائلة، وبأن تهمتين قد لفقتا له، إحداها تناول الكحوليات، وفق تعبيره.

كما أوضح أن ما قام به الابن في الفيديو من تكسير بطيخ كان للفت أنظار المسؤولين، وكي يوصل صوته للقيادات في البلاد، آملا بأن يساندوه في حقه، بحسب ما أفاد به الأب، متوجّهاً بنداء إلى وزير الداخلية للتدخل، وإيقاف الظلم الذي تعرض له ابنه.

وكانت وسائل التواصل قد تناقلت الفيديو الذي ظهر فيه بائع الفواكه زياد غاضباً جداً، يقوم بتكسير بطيخات كانت معه احتجاجاً على طلب عناصر أمنية مبلغا ماليا منه بشكل يومي.

ونقلت المعلومات أيضاً، أن القوات الأمنية قد قامت بتهديد البائع بمصادرة بضاعته، إن لم يدفع.