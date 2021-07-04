.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حنان ترك تثير الجدل.. والسبب صورة بـ"البوركيني"

حنان ترك

حنان ترك تثير الجدل.. والسبب صورة بـ"البوركيني"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تصدرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو، السبت، وهي ترتدي ملابس السباحة المخصصة للمحجبات والمعروفة بـ "البوركيني".

وقامت النجمة المعتزلة بنشر مقطع الفيديو عبر خاصية "قصص انستغرام"، وهي في مدينة ألعاب مائية، وبعدها نشرت مقطعا آخر يظهر تفاصيل زي السباحة، ما اعتبره البعض رسالة تضامن مع السيدات المحجبات اللواتي يتعرضن للتمييز بسبب لباسهن.

حنان ترك بالبوركيني
حنان ترك بالبوركيني

كما أثار الفيديو حالة جدل في مصر، ما بين مناصري ارتداء البكيني، والمدافعين عن حق المرأة في دخول القرى السياحية بـ"البوركيني"، على خلفية الشكوى التي قدمتها دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب، استشارية نفسية، حيث نشرت مقطع فيديو أعربت خلاله عن غضبها بعد منعها من نزول حمام السباحة في أحد المجمعات السكنية بسبب ارتدائها "البوركيني".

حنان ترك في فيديو من الملاهي المائية
حنان ترك في فيديو من الملاهي المائية

يذكر أن حنان أثارت جدلا مماثلا بسبب صورة لها بدون حجاب نشرتها زميلتها الفنانة منة شلبي، وانطلقت حملة عبر موقع تويتر للمطالبة بحذف الصورة، لتخرج الفنانة المعتزلة وتحسم الأنباء حول احتمال خلع الحجاب وعودتها إلى الوسط الفني، مؤكدة أن وضعها حاليا بالحجاب ومع زوجها "نعمة" تتمنى أن تدوم.

اعتزال في 2012

وسبق أن أعلنت ترك اعتزالها الفن رسميا في أغسطس 2012 ، قائلة في حينه: "قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها"، مضيفة أن "أخت تريز" هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل.

يذكر أن آخر عمل قدمته ترك كان مسلسل "أخت تريز" الذي أنتج عام 2012، ويدور حول علاقة المسيحيين والمسلمين، من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتان، وقدمت حينها حنان دور إحدى الفتاتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما السر وراء قدرة الإبل على عدم الشرب لأسابيع؟ ما السر وراء قدرة الإبل على عدم الشرب لأسابيع؟
خطفته الميليشيات.. ناشط عراقي خطفته الميليشيات.. ناشط عراقي "مصير أخي مازال مجهولاً"
الأكثر قراءة
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد