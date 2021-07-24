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العراق.. رئيس البرلمان يهدد زعيم حزب: سأعيدك لحجمك!

محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

العراق.. رئيس البرلمان يهدد زعيم حزب: سأعيدك لحجمك!

الحلبوسي اتهم الخنجر بحياكة المؤمرات

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دبي - العربية.نت

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يبدو أن الخلاف بين رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ورجل الأعمال خميس الخنجر لن يمر مرور الكرام، فقد تصدرت تطوارته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط العراقية خلال الساعات الماضية، بعدما بعث الأول رسالة شديدة اللهجة هدد فيها الثاني بأنه "سيعيده إلى حجمه الحقيقي"، وفق تعبيره.

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الأزمة بدأت بين الطرفين بعدما وعد خميس الخنجر قبل أسابيع بإعادة نازحي منطقة "جرف الصخر" جنوب بغداد، إلا أن نشطاء أكدوا أن ذلك لم يحدث.

كما ربط آخرون على مواقع التواصل رسالة الحلبوسي بالوعد، مشيرين إلى الخلافات التي تدور هذه الفترة بين الأحزاب السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، خصوصاً بين قيادات الخط الأول.

وكتب الحلبوسي إلى أمين عام "المشروع العربي في العراق" خميس الخنجر، المعاقب أميركياً: "سأعيدك إلى حجمك الحقيقي"، مؤكداً أن لن يسمح له بالتنازل عن الأراضي.

وأضاف أنه حاول تصديق الخنجر لكن دون نفع، متهماً إياه بحياكة المؤامرات.

خميس الخنجر
خميس الخنجر

الجدير ذكره أن خميس فرحان الخنجر العيساوي هو رجل أعمال عراقي ومليونير يتمتع بقوة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب ما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية التي فرضت عليه عقوبات في عام 2019، على خلفية احتجاجات أكتوبر في البلاد.

وجاءت العقوبات على السياسي العراقي حينها إضافة إلى 3 قادة في ميليشيات عراقية بتهم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان.

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