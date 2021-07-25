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"لا ترتعدوا خوفاً من كورونا".. وزير صحة بريطانيا يثير الجدل

FILE PHOTO: Britain's new Health Secretary Sajid Javid holds a face mask, as he leaves the Downing Street in London, Britain, June 30, 2021. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo
وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد
فيروس كورونا

"لا ترتعدوا خوفاً من كورونا".. وزير صحة بريطانيا يثير الجدل

اتُهم ساجد جاويد بإهانة ضحايا كورونا في بلد لديه واحد من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الوباء

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لندن – رويترز

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وُجهت اتهامات لوزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، بإهانة ضحايا فيروس كورونا بعد أن حث الناس على أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19 وعلى "تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس بدلاً من الارتعاد خوفاً منه".

وكان جاويد قد حث الناس على تعلم كيفية التعايش مع الفيروس لدى توليه مهام منصبه الشهر الماضي خلفاً لمات هانكوك الذي استقال بعد خرقه لقواعد كوفيد-19.

وأجرت بريطانيا، التي لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، تعديلاً على استراتيجيتها لمكافحة الفيروس، فبدلاً من استخدام القيود للحد من انتشار الفيروس، لجأت إلى انفتاح المجتمع على أمل أن تحمي اللقاحات معظم الناس من المرض الخطير.

مريض مصاب بكورونا في غرفة عناية فائقة في أحد مستشفيات لندن (أرشيفية)
مريض مصاب بكورونا في غرفة عناية فائقة في أحد مستشفيات لندن (أرشيفية)

ورغم أن حالات الإصابة مرتفعة، فإن وتيرة التطعيم تتزايد أيضاً. ويقول مسؤولون إنه كان من الضروري تعديل الاستراتيجية لمساعدة شركات في قطاعات مثل الضيافة والأنشطة الليلية على التعافي.

وقال جاويد على تويتر، أمس السبت، إنه تعافى من الإصابة بكوفيد-19. وأضاف: "كانت الأعراض خفيفة للغاية بفضل اللقاحات الرائعة".

وتابع: "إذا لم تكن قد فعلت ذلك، فعليك من فضلك أن تأخذ اللقاح حتى نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس بدلاً من الارتعاد خوفاً منه".

من حملة التطعيم ضد كورونا في لندن
من حملة التطعيم ضد كورونا في لندن
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كانت أنجيلا راينر، نائبة زعيم "حزب العمال" واحدة من العديد من المشرعين من أحزاب المعارضة والأشخاص الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم بسبب الجائحة وانتقدوا استخدام الوزير لعبارة "الارتعاد خوفاً" من الفيروس.

وقالت على "تويتر": "توفي 127 ألف شخص بهذا الفيروس، وكان عشرات الآلاف منهم سيبقون على قيد الحياة لولا الفشل الكارثي لحكومتكم.. فكيف تجرؤ على تشويه صورة الناس لمحاولتهم الحفاظ على سلامتهم وأسرهم؟".

وحذف جاويد التغريدة المثيرة للجدل وأقر بأنه أساء اختيار كلماته، وأكد أن الهدف مما كتبه كان التشديد على أهمية التطعيم.

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