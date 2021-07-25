"لا ترتعدوا خوفاً من كورونا".. وزير صحة بريطانيا يثير الجدل

وُجهت اتهامات لوزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، بإهانة ضحايا فيروس كورونا بعد أن حث الناس على أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19 وعلى "تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس بدلاً من الارتعاد خوفاً منه".

I've deleted a tweet which used the word "cower". I was expressing gratitude that the vaccines help us fight back as a society, but it was a poor choice of word and I sincerely apologise.



Like many, I have lost loved ones to this awful virus and would never minimise its impact. — Sajid Javid (@sajidjavid) July 25, 2021

وكان جاويد قد حث الناس على تعلم كيفية التعايش مع الفيروس لدى توليه مهام منصبه الشهر الماضي خلفاً لمات هانكوك الذي استقال بعد خرقه لقواعد كوفيد-19.

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وأجرت بريطانيا، التي لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، تعديلاً على استراتيجيتها لمكافحة الفيروس، فبدلاً من استخدام القيود للحد من انتشار الفيروس، لجأت إلى انفتاح المجتمع على أمل أن تحمي اللقاحات معظم الناس من المرض الخطير.

ورغم أن حالات الإصابة مرتفعة، فإن وتيرة التطعيم تتزايد أيضاً. ويقول مسؤولون إنه كان من الضروري تعديل الاستراتيجية لمساعدة شركات في قطاعات مثل الضيافة والأنشطة الليلية على التعافي.

وقال جاويد على تويتر، أمس السبت، إنه تعافى من الإصابة بكوفيد-19. وأضاف: "كانت الأعراض خفيفة للغاية بفضل اللقاحات الرائعة".

وتابع: "إذا لم تكن قد فعلت ذلك، فعليك من فضلك أن تأخذ اللقاح حتى نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس بدلاً من الارتعاد خوفاً منه".

كانت أنجيلا راينر، نائبة زعيم "حزب العمال" واحدة من العديد من المشرعين من أحزاب المعارضة والأشخاص الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم بسبب الجائحة وانتقدوا استخدام الوزير لعبارة "الارتعاد خوفاً" من الفيروس.

وقالت على "تويتر": "توفي 127 ألف شخص بهذا الفيروس، وكان عشرات الآلاف منهم سيبقون على قيد الحياة لولا الفشل الكارثي لحكومتكم.. فكيف تجرؤ على تشويه صورة الناس لمحاولتهم الحفاظ على سلامتهم وأسرهم؟".

وحذف جاويد التغريدة المثيرة للجدل وأقر بأنه أساء اختيار كلماته، وأكد أن الهدف مما كتبه كان التشديد على أهمية التطعيم.