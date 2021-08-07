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صور.. وفاة عائلة أردنية بحادث سير مروع في السعودية

من الحادث
من الحادث

صور.. وفاة عائلة أردنية بحادث سير مروع في السعودية

الحادث أسفر عن وفاة 4 أفراد وإصابة طفلة بجروح خطرة

متابع الغاء المتابعة

عمّان - محمد الطراونة

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تعرضت أسرة أردنية من 5 أفراد لحادث سير مروع بمنطقة حائل بالسعودية، ما أسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ضيف الله الفايز، أن الوزارة تعمل على التواصل مع ذوي العائلة لنقل جثامين المتوفين إلى الأردن.

كما أضاف أن السفارة الأردنية في الرياض تتابع حالة الطفلة، حيث تخضع للعلاج حاليا ووضعها الصحي حرج.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للطفلة المصابة.

من جهتها، نعت صفحة "الجالية الأردنية في حائل - السعودية" على فيسبوك أفراد الأسرة.

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