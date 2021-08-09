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حكومة بوريس جونسون أمرت بـ"إعدام" جمل أسود.. وحملة لإنقاذه

Geronimo Alpaca
جيرونيمو في مزرعة في مقاطعة جلوسترشير

حكومة بوريس جونسون أمرت بـ"إعدام" جمل أسود.. وحملة لإنقاذه

فحوص أثبتت إصابة حيوان ألبكة، الذي يدعى جيرونيمو وجاء لإنكلترا من نيوزيلندا، بمرض السل البقري

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لندن – رويترز

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أثار مصير حيوان ألبكة يبلغ من العمر ثماني سنوات واسمه جيرونيمو انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد أن أمرت حكومته بقتل الحيوان بسبب فحوص أكدت إصابته بمرض السل البقري.

وأدت أوامر قتل الألبكة، وهو حيوان ثديي من فصيلة الجمال، إلى مناشدات أطلقتها صاحبته هيلين ماكدونالد لجونسون لإبداء الرحمة، مما دفع بعض المشاهير إلى مطالبة جونسون بتحاشي ما وصفوها بـ"كارثة تضر بالصورة العامة".

جيرونيمو
جيرونيمو

وخرجت مسيرة اليوم الاثنين شارك فيها مدافعون عن جيرونيمو أمام مقر جونسون في داونينج ستريت. ووقع أكثر من 97 ألف شخص التماساً يدعو لإنقاذ الحيوان.

ومع إصرار وزراء على قتله، ناشد ستانلي، والد جونسون البالغ من العمر 80 عاماً، السلطات تجنب "إعدام" جيرونيمو وتركه يعيش بسلام في مقاطعة جلوسترشير الإنجليزية.

احتجاج في لندن لليون للمطالبة بإنقاذ جيرونيمو
  • احتجاج في لندن لليون للمطالبة بإنقاذ جيرونيمو
  • احتجاج في لندن لليون للمطالبة بإنقاذ جيرونيمو
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احتجاج في لندن لليون للمطالبة بإنقاذ جيرونيمو
احتجاج في لندن لليون للمطالبة بإنقاذ جيرونيمو
احتجاج في لندن لليون للمطالبة بإنقاذ جيرونيمو
احتجاج في لندن لليون للمطالبة بإنقاذ جيرونيمو
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وقال لصحيفة "ذا صن": "آمل وأعتقد أن إعدامه يمكن تجنبه حتى في هذه المرحلة المتأخرة".

وقالت ماكدونالد، وهي ممرضة بيطرية، إن فحوص الحيوان كانت سلبية عندما نُقل من نيوزيلندا وإنها أنفقت آلاف الجنيهات في معركة قضائية خاسرة لإنقاذه.

من جهته، ذكر وزير الزراعة البريطاني جورج يوستيس أن المصير الذي ينتظر جيرونيمو حزين لكن القواعد واضحة وتنص على قتل الحيوانات التي تثبت إصابتها بالسل البقري.

جيرونيمو مع صاحبته هيلين ماكدونالد
جيرونيمو مع صاحبته هيلين ماكدونالد
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