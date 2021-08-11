شاهد.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي في جاكرتا

وثق مقطع فيديو اعتداء عدد من مسؤولي الهجرة الإندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري عبد الرحمن إبراهيم بعد اعتقاله، ما أثار ردود فعل غاضبة في نيجيريا.

وأظهر المقطع احتجاز الدبلوماسي النيجيري في سيارة من قبل عدد من الرجال، بينما قام أحد المسؤولين بوضع يده على رأس الدبلوماسي ودفعها إلى الخلف على مقعد.

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من جانبه، استغاث المسؤول النيجيري خلال احتجازه بعدة صيحات احتجاج، قائلاً إنه لا يستطيع التنفس، كاشفاً تعرضه لألم جراء دفعه للخلف.

في المقابل، طالبت الحكومة النيجيرية بمعاقبة مسؤولي الهجرة الإندونيسيين الذين تم تصويرهم وهم يعتدون على الدبلوماسي.

وتعهدت السلطات النيجيرية بمراجعة العلاقات الثنائية مع إندونيسيا.

رسالة احتجاج

وكانت وزارة الخارجية النيجيرية قد أرسلت في وقت سابق رسالة احتجاج إلى الحكومة الإندونيسية، قائلة إن سوء المعاملة الذي تعرض له إبراهيم كان مخالفاً للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول.

وأضافت وزارة الخارجية إنه تم استدعاء مبعوث إندونيسيا إلى نيجيريا، يوم الاثنين، بشأن الحادث، واعتذر نيابة عن حكومته.

كذلك، أوضحت أن مسؤولي الهجرة اعتذروا أيضاً لسفير نيجيريا في إندونيسيا.