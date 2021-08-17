صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد

في لقطة تحبس الأنفاس، أظهرت صورة لا تصدق انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج 640 أفغانيا على متن طائرة شحن أميركية من طراز C-17 - مصممة لتحمل 150 راكباً فقط، بعدما قرر الطيار الإقلاع من كابول وإنقاذهم جميعاً.

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فقد أقلعت الطائرة رقم RCH 871 من كابول ليلة الأحد بعد أن سيطرت طالبان على المدينة الأفغانية، وفي حين كان من المقرر أن تقل الطائرة C-17 أفراد السفارة الأميركية فقط، ركض مدنيون أفغان خائفون من حكم الحركة وقفزوا إلى جناحها.

ورغم أن طاقم الطائرة تمكّن من إيقافهم، إلا أن الطيار وافق على إخراجهم فأقلعوا معه، وقال مسؤولون إن عدد المواطنين الفارين على متنها قد وصل 640 شخص.

قواعد جوية في ولايتي تكساس وويسكونسن

بدورها، أكدت وزارة الدفاع يوم الاثنين أنه سيتم نقل اللاجئين إلى قواعد جوية في ولايتي تكساس وويسكونسن.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة والهند وكندا تستخدم طائرات C-17 لإخراج الرعايا الأجانب واللاجئين الأفغان من كابول، وسط مخاوف كبيرة بشأن فعالية مهمة الإنقاذ التي انهارت يوم الاثنين، حيث قتل 8 أشخاص في المطار، اثنان منهم برصاص القوات الأميركية فيما دهست طائرات نفاثة 3 آخرين.

ودخلت حركة طالبان كابل، الأحد، وتسلمت رسمياً إدارة العاصمة الأفغانية خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.

وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى "منع عمليات النهب"، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابل ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.

فيما غادر الرئيس الأفغاني البلاد برفقة مستشار الأمن الوطني عبر طائرة مروحية ظهر الأحد، وأكد مسؤول كبير في الداخلية الأفغانية صحة الخبر، فيما شددت الرئاسة الأفغانية على أنه لا يمكن الإفصاح عن تحركات غني لأسباب أمنية.