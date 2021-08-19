خسر رهانه على ميسي.. يوتيوبر يركل الكرة من مرسيليا لباريس

نفّذ "اليوتيوبر" بوم سما وعده بأن يذهب من مدينة مرسيليا إلى باريس سيراً على قدميه وهو يركل الكرة، وذلك بعد نجاح نادي سان جيرمان بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ونجم برشلونة السابق ليونيل ميسي.

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وتداول حسابات عدة على موقع تويتر مقاطع مصورة للشاب بعدما وصل إلى باريس أمس الأربعاء، وهو يركل الكرة في أحد شوارع العاصمة.

وكانت "اليوتيوبر" قد بدأ رحلته يوم الأربعاء الماضي، بعدما خسر الرهان بشأن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان.

اليوتيوبر بوم سما نفذ وعده بأن يذهب من مدينة مرسيليا إلى باريس سيرا على قدميه وهو يركل الكرة في حال نجح سان جيرمان بالتعاقد مع ميسي.. بدأ رحلته الأربعاء الماضي ووصل اليوم pic.twitter.com/zubSamlt8R — Goalna (@Goalna) August 18, 2021

وكتب حينها مازحاً في تغريدة "إذا وقّع ميسي لباريس سان جيرمان، سأسافر من مرسيليا إلى باريس مشياً على الأقدام لمشاهدته يلعب في ملعب بارك دي برينس".

إلى ذلك، شارك الشاب البالغ من العمر 27 عاماً مقاطع فيديو لمغامرته، بدءاً من مرسيليا حتى وصل باريس برفقة صديقه المقرب أكسل.

JE RÊVE C’EST PAS POSSIBLE 🤯🤯 https://t.co/tcoDOuXNg2 — Boumé さま 🌖🌍 (@BoumeSama) August 18, 2021

وكان بوم سما خلال رحلته ينام في خيمته حيث يستطيع، ويغتسل في الأنهار، ويستضيفه بعض المشتركين في قناته أحياناً، أو يجلبون له الطعام في الطريق.

يذكر أن بوم سما يقدم في قناته محتوى خاصاً بكرة القدم، من خلال تحديه للاعبين المحترفين.