.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. أغرب جنازة في صنعاء احتجاجاً على فساد الحوثيين

  • الخط
Newly recruited Houthi fighters at a gathering in the capital Sanaa to mobilize more fighters in Yemen. (File Photo: AFP)
من ميليشيا الحوثي

شاهد.. أغرب جنازة في صنعاء احتجاجاً على فساد الحوثيين

الميليشيا استبعدت الأول على دفعته بالجامعة من قائمة المقبولين للمعهد القضائي

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

في أغرب جنازة رمزية تشهدها العاصمة صنعاء، شيع شباب يمنيون محبطون أحلامهم ومؤهلاتهم ووثائقهم إلى إحدى المقابر، احتجاجا على الظلم الذي تعرضوا له من قبل ميليشيات الحوثي، باستبعادهم ظلما من قائمة المقبولين في المعهد العالي للقضاء.

صراخ معتقلين وتعذيب.. تراث صنعاء سجون للحوثي اليمن صراخ معتقلين وتعذيب.. تراث صنعاء سجون للحوثي

في التفاصيل، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر العديد من الطلاب الذين استبعدتهم الميليشيات من قائمة المقبولين وهم في إحدى مقابر صنعاء، يدفنون وثائقهم ومؤهلاتهم التي لم تشفع لهم للحصول على مقاعد قبول في المعهد.

حرقة بالغة

وظهر الطالب صلاح أبولحوم، وهو الأول على دفعته في جامعة صنعاء، والأول في اختبارات القبول للدراسة في المعهد الدفعة 24، والذي استبعد من قائمة المقبولين، يتحدث بحرقة بالغة عن إقصاء دفعته من المعهد القضائي رغم حصولهم على الدرجات الأولى، واستبدالهم بآخرين من أبناء وأقرباء قادة الميليشيا النافذين.

وأوضح أنه تم استبداله وزملاؤه بأسماء طلاب أخفقوا في اختبارات المفاضلة، لكنهم يملكون الوساطة والقرابة مع أصحاب القرار في صنعاء.

كما أكد أنهم اضطروا للإقدام على هذه الخطوة بعد أن ضاقت بهم السبل، وأغلقت كل الأبواب في وجوههم ولم يجدوا من ينصفهم منذ أشهر من المطالبة بحقوقهم.

وأظهر الفيديو قيام الطالب أبو لحوم مع زملائه، بحفر قبر في إحدى مقابر العاصمة صنعاء، وإخراج ملفاتهم وشهاداتهم والكتب التي درسوها في الجامعة ووضعها في القبر، تعبيراً عن احتجاجهم ضد الممارسات الحوثية باستبعادهم المتعمد من القبول في المعهد العالي للقضاء الذي تسيطر عليه الميليشيا.

يشار إلى أن الفيديو لاقى تفاعلا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على مئات المشاركات وسط تنديد كبير بتصرفات الميليشيا غير المقبولة بحق اليمنيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة من جولي على إنستغرام.. ورسالة مؤثرة من طفلة أفغانية مفاجأة من جولي على إنستغرام.. ورسالة مؤثرة من طفلة أفغانية
اكتشف ثغرة بموقعها.. فيسبوك تكافئ شاباً عراقياً اكتشف ثغرة بموقعها.. فيسبوك تكافئ شاباً عراقياً
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب "ممثل إباحي"
بحجة ثراء زوجها.. مصرية تمنح بيتها لأهلها وتطالبه بآخر بحجة ثراء زوجها.. مصرية تمنح بيتها لأهلها وتطالبه بآخر
قبل أن تذهب
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
اكتشف المزيد