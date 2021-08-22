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بعد الدموع.. جديد حزين عن عمر السومة

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عمر السومة

بعد الدموع.. جديد حزين عن عمر السومة

مقاطع فيديو أظهرت اللاعب الدولي يبكي على مقاعد البدلاء

دبي - العربية.نت

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بعدما انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو انتشر بكثرة يظهر اللاعب السوري عمر السومة يبكي على مقاعد البدلاء، عقب خروجه مصابا في مواجهة الحزم، أثناء الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، طمأن النادي الأهلي، السبت، محبي اللاعب، كاشفاً بعض التفاصيل عن الإصابة.

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ونشر النادي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء السبت، أكد فيها إصابة السومة بتمزق من الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن اللاعب الدولي يحتاج إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل كي يتمكن من العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول للنادي الأهلي.

وكان السومة قد أصيب في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة أثناء مواجهة فريقه مع الحزم وخرج متأثرا بإصابته.

كما لم يتمالك اللاعب دموعه، وانتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو ظهر فيها يبكي على مقاعد البدلاء، ما فجّر تعاطفاً واسعاً من محبيه.

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