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فيديو.. عناصر طالبان تقتحم منازل المدنيين وتنهبها

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فيديو.. عناصر طالبان تقتحم منازل المدنيين وتنهبها

دبي – العربية.نت

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كشف مقطع مصور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عناصر طالبان وهم يقتحمون منازل المدنيين في إحدى مناطق قبائل البشتون في أفغانستان.

وأظهر المقطع قيام العناصر بسرقة ونهب جميع الممتلكات الموجودة في المنزل، بما في ذلك ملابس النساء والأطفال.

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وقال أحد الأشخاص في المقطع غاضباً "دخول منازل المدنيين أمر خاطئ وفق تقاليد البشتون والشريعة. لا أعرف ما هو نوع نظام الشريعة الذي تتحدث عنه طالبان".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه أكدت، أمس الثلاثاء، أنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيوداً على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.

كما، قالت إن مئات آلاف الأفغان يفرون من بلادهم خوفاً من حركة طالبان، كما شكك مجلس حقوق الإنسان بصدقية مواقف طالبان وطالب الحركة باحترام التزاماتها.

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