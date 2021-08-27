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دكتوراه محمد رمضان.. جهات رسمية تتبرأ منها

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دكتوراه محمد رمضان
دكتوراه محمد رمضان

دكتوراه محمد رمضان.. جهات رسمية تتبرأ منها

نقابة الممثلين في لبنان ترفض أن "يتم الزج باسمها وتاريخها في مواضيع سطحية"

القاهرة - أحمد الريدي

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جدل واسع أحدثه إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من قبل وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين وكذلك نقيب الممثلين في لبنان، كما أعلن حصوله على لقب "سفير الشباب العربي" من "المركز الثقافي الألماني" في لبنان.

هذا الأمر قوبل بالاحتفاء من جانب جمهور المطرب والممثل المصري، قبل أن يشكك البعض في الأمر، وتعلن بعض الجهات عن تبرأها مما حدث.

دكتوراه محمد رمضان
دكتوراه محمد رمضان

وقد أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بياناً تحدث فيه عن تكريم محمد رمضان خلال مهرجان يحمل اسم "أفضل الدولية" أقيم في كازينو لبنان. وأكدت أنها لم تشارك في الحدث من قريب أو من بعيد على عكس ما يتردد، كما أنها ليست الجهة المخولة منح ألقاب السفراء أو غيرها من الألقاب.

وأوضحت النقابة أنها "على مدار التاريخ لم تمنح أي فنان أي لقب"، وترفض أن "يتم الزج باسمها وتاريخها في مواضيع سطحية".

محمد رمضان خلال الحفل
محمد رمضان خلال الحفل
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وبطريقة غير مباشرة، ردت السفارة الألمانية بالقاهرة على الأمر، وذلك عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، بعد أن نشرت تأكيداً على أن ليس كل ما يحمل اسم "الألماني" تكون له صفة رسمية بألمانيا. وأكدت أن ما يسمى بـ"المركز الثقافي الألماني في لبنان" لا علاقة له بالحكومة الألمانية.

كما انتشرت تصريحات منسوبة إلى فريد بوسعيد رئيس نقابة محترفي الموسيقى بلبنان تؤكد أن النقابة "لا علاقة لها بتكريم محمد رمضان ومنحه الألقاب"، خاصة وأن النقابة "ليس من حقها منح أي لقب لأي فنان".

وفي ظل الجدل الذي حدث، لم يعلق محمد رمضان على الأمر أو يفسره، واكتفى بنشر مقطع فيديو جديد له أثناء مشاركته في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا انفجار مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني.

تكريم محمد رمضان
  • تكريم محمد رمضان
  • تكريم محمد رمضان
2 صور
تكريم محمد رمضان
تكريم محمد رمضان
تكريم محمد رمضان
تكريم محمد رمضان
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