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عصابة تنفذ سيناريو "المهمة المستحيلة".. وتسرق سيارة توم كروز

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كروز وإلى جانبه عنصران من الشرطة البريطانية

عصابة تنفذ سيناريو "المهمة المستحيلة".. وتسرق سيارة توم كروز

اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل بدون تلامس في السيارة الفارهة

دبي - العربية.نت

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تحول نجم هوليود العالمي، توم كروز، ضحية حيلة ترتقي إلى مصافي سيناريوهات أفلام "المهمة المستحيلة" التي سمحت لعصابة بالفرار بسيارته أمام أعين الطاقم الأمني".

فقد تعرَضت سيارة حارسه الأمني. للسرقة ليل الاثنين الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام يقيم فيه، وبداخلها حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنجلترا حيث يقوم النجم الأميركي بتصوير الجزء السابع من أفلام "المهمة المستحيلة"، وفق ما كشفت صحيفة "ذي صن".

توم كروز
توم كروز

وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية "تلقّينا بلاغا بسرقة سيارة من طراز +بي أم دبليو اكس7" في شارع تشرش ستريت في برمنغهام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 أغسطس"، من دون تأكيد هويّة صاحب المركبة.

وقد عثر على السيارة بعد فترة قصيرة، وفق الناطق باسم الشرطة الذي أوضح أن "التحقيق ما زال مستمرّا" خصوصا بالاستناد إلى "تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة".

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لكن "كلّ ما كان داخل السيارة اختفى"، وفق ما أفاد مصدر صحيفة "ذي صن" متطرّقا إلى "بعض الأمتعة والمقتنيات" التابعة للممثل البالغ 59 عاما.

وكشفت الصحيفة أن اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل بدون تلامس في هذه السيارة الفارهة، وذلك على بعد دقيقتين من مركز للشرطة.

أثار توم كروز المعروف عنه أن يؤدّي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه ضجّة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز (شمال إنجلترا).

وقد شوهد وهو يصوّر عدّة مشاهد من الجزء السابع من سلسلة (المهمّة المستحيلة) التي يؤدّي فيها دور العميل الاستخباراتي إيثن هانت.

وقبل فترة قصيرة، سقط نجم هوليود العالمي توم كروز في طائرة هليكوبتر في حقل عائلة بريطانية فجأة بينما كان في أوروبا، من أجل استكمال تصوير أحدث فيلم "مهمة مستحيلة" إلى جانب النجمة هايلي أتويل.

وبينما كان مسافراً بطائرة هليكوبتر، أغلق المطار القريب فاحتاج مكانا للهبوط، وذلك وفقاً لتقرير نقلته شبكة "بي بي سي"، نيوز.

كما أفادت المعلومات بأن السيدة أليسون ويب، التي تعيش مع عائلتها بمنطقة وركشير، استؤذنت فيما إذا كان يمكن استخدام حقلها لهبوط طائرة هليكوبتر تقل شخصا مهما، لم يُذكر اسمه، لأن المطار القريب مغلق.

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