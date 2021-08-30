فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع

هز انفجار إحدى المناطق في ضواحي العاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم الاثنين، ليتبين أن الأمر يعود لانفجار في أحد المصانع.

وفي التفاصيل، وقع الانفجار داخل معمل لسخانات المياه في منطقة برج البراجنة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية.

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في حين انتشرت مقاطع مصورة تظهر جثث القتلى ملقاة على الأرض فوق المياه، وسط حالة من الفوضى والهلع.

وكانت مناطق عدة في لبنان شهدت الشهر الماضي حوادث مشابهة، بعضها متصل بانفجار مولدات كهربائية أو اشتعال خزانات وقود.

ولعل الفاجعة الأحدث شهدتها منطقة عكار (شمال لبنان) قبل أكثر من أسبوع، إثر انفجار خزان من الوقود ما أودى بحياة 30 شخصاً ممن تجمعوا بهدف الحصول على بعض البنزين، على وقع أزمة الوقود الخانقة التي تعيشها البلاد.

يذكر أن لبنان يعيش منذ أشهر في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة، بدأت تدريجيا منذ أكتوبر 2019، لتتفاقم أكثر مع خسارة الليرة لأكثر من 90% من قيمتها، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد.

فيما تراوح الأزمة السياسية مكانها مع مرور أشهر من عرقلة تشكيل حكومة جديدة تنفذ خطة إصلاحية تنهض بالبلاد، وسطط تنامي حالة الغضب الشعبي، وسعي اللبنانيين إلى الهجرة، بحثا عن مستقبل أفضل.