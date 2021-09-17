"حدادة مصر".. قصة كفاح سيدة غير حياتها لقاء تلفزيوني

في رواية لم تعد غريبة حيث تكررت كثيراً خلال الفترة الماضية في المجتمع المصري، لفتت مهنة سيدة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية انتباه الجميع، ووصل أمرها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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فقد عرفت قصة السيدة "بوسي سعد" وهي تعمل في واحدة من أصعب المهن، التي تعود عادة للرجال، حيث امتهنت الحدادة منذ نعومة أظافرها، وأصبحت أول سيدة تعمل في الحدادة في المدينة.

وراثة عن والدها

وفي حديث لها مع "العربية.نت" لفتت سعد إلى أنها ورثت المهنة من والدها، حيث كانت تساعده في الورشة في عمر لا يتعدى الـ7 سنوات فقط، وبعد وفاته تولت العمل من بعده للإنفاق على أشقائها الـ14 بمفردها.

وبينما كانت ضيفة في برنامج على التلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أوضحت بوسي أن كل ما تتمناه هو شقة صغيرة تجمعها مع أبنائها الأربعة وورشة خاصة لتعمل بها، حيث إنها العائل الوحيد لأبنائها، لتتفاجأ من رد سريع أتاها من الرئيس السيسي، الذي تواصل معها بمداخلة هاتفية على البرنامج نفسه.

السيسي: "أنا تحت أمرك"

فلم يخف الرئيس إعجابه الكبير بقصة كفاح بوسي، وقال: "امرأة عظيمة وشقيانة على أهلها ومثل نفتخر به في مصر".

ثم أضاف: "ربنا يعينك على المهمة التي بتقومين بها، أنتِ تؤدي مهمة عظيمة، وأنا تشرفت أني أكلمك وأنا تحت أمرك".

كذلك اعتبر الرئيس السيسي أن ما تقوم به السيدة من عمل وشقاء هو أمر عظيم، وعداً إياها بتوفير العمل لأشقائها، كما أمر بمنح شقة لها وورشة للحدادة لتعمل بها.

نموذج فريد

بدورها أكدت السيدة لـ"العربية.نت"، أنها لم تتخيل أبداً ما حصل معها، وأنها تفاجأت بمكالمة الرئيس وسرعة الرد.

كما أوضحت أن حياتها صعبة فعلاً ومسؤولياتها كبيرة، إلا أن أحلامها صغيرة.

إلى ذلك، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة السيدة، مؤكدين أنها نموذج فريد ويستحق الدعم والتشجيع والمساندة.