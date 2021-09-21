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أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً

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أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً

حالة جدل واسعة تسبب بها خطأ الرئيس وآراء انقسمت بين السخرية والانتقاد

دبي - العربية.نت

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خلال الساعات الماضية، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي، بتداول مقطع فيديو يظهر خطأ ارتكبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال تقديمه كتابه الجديد "عالم أكثر عدلا ممكن"، ما تسبب بحالة جدل واسعة.

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فقد ظهر الرئيس التركي بالمقطع خلال عرض نسخ الكتاب المترجمة إلى لغات غير التركية، ممسكاً النسخة الفرنسية في حين أخطأ بقوله "كما ترون، هذه النسخة باللغة الإنجليزية".

إلى ذلك، تسبب الفيديو بحالة جدل واسعة في الأوساط التركية وانقسمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والانتقاد.

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