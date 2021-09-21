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ضرب طفلته حتى ماتت.. جريمة بشعة تهز فلسطين

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الطفلة الضحية

ضرب طفلته حتى ماتت.. جريمة بشعة تهز فلسطين

مطالبات في قطاع غزة بالكشف عن حيثيات القضية ومعاقبة الأب الجاني

دبي - العربية.نت

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هزّت وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الفلسطينية خلال الساعات الماضية، جريمة قتل راحت ضحيتها الطفلة حنان البوجي، البالغة من العمر 13 عاماً قتلاً على يد والدها.

فقد أفادت المعلومات بأن الطفلة تنحدر من مدينة رفح بقطاع غزة، وقد تغيّبت عن المدرسة يومين، وحين سأل عنها أصدقاؤها تفاجأوا بأنها توفيت نتيجة اعتداء والدها عليها بالضرب المبرح.

فيما انهالت التنديدات بالحادثة وسط مطالبة رواد مواقع التواصل بالكشف عن حيثيات القضية ومعاقبة الأب الجاني وعدم إغلاق القضية والتماس أي أعذار.

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