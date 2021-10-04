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مصر.. الفنانة وفاء عامر تتصدر "ترند" موقع البحث "غوغل"

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وفاء عامر

مصر.. الفنانة وفاء عامر تتصدر "ترند" موقع البحث "غوغل"

حلت ضيفة مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"

دبي - العربية.نت

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تصدرت الفنانة وفاء عامر "ترند" مؤشر موقع غوغل خلال الساعات الماضية.

وكانت عامر قد حلت ضيفة مؤخرا مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، وتحدثت عن أنها لا يمكن أن تطلب الطلاق من زوجها في أي يوم من الأيام، وتابعت قائلة: "عمرى ما هطلب الطلاق من جوزي حتى لو خانني، ولو خانني هبقى أنا السبب".

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وقالت في تصريحات إنها كانت تفكر في الاعتزال وارتداء الحجاب، وحسم لها زوجها القرار وقال لها: "إنها إذا فكرت في الخروج من الوسط فلن تستطيع العودة مرة أخرى، وإذا ارتدت الحجاب فلن تخلعه"، وجعلها تفكر جيداً في قرارها حتى آمنت واقتنعت أن الحجاب هو ألا تؤذي شخصا.

وأثارت الفنانة وفاء عامر الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صورها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة تخطف الأنظار بجمالها.

وتعتمد وفاء عامر على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستغرام.

وتتميز الفنانة وفاء عامر بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار في المناسبات والحفلات.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع الماكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها.

وهذه مجموعة من الصور للفنانة وفاء عامر .

7 صور

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