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حفل عمرو دياب بمدينة العقبة يثير غضب الأردنيين

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عمرو دياب
عمرو دياب

حفل عمرو دياب بمدينة العقبة يثير غضب الأردنيين

أقيم حفل الفنان عمرو دياب في ساحة مغلقة بعدد مقاعد يصل إلى 4000 مقعد

العربية.نت

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أثار حفل الفنان المصري عمرو دياب، في واحة آيلة بمحافظة العقبة، غضب العديد من الأردنيين وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر العدد الكبير للحاضرين في حفل الفنان المصري الذي أقيم مساء الجمعة في مدينة العقبة.

وظهر الفنان المصري عمرو دياب، مساء الجمعة، في أحد مختبرات فحص كورونا الخاصة، رفقة العاملين بالمختبر لإجراء الفحص، استعدادا لإطلاق حفله الغنائي في واحة آيلة بمحافظة العقبة.

وشارك عمرو دياب جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة من داخل الطائرة، مع عدد من مرافقيه، وذلك قبل إطلاق الحفل الغنائي أمس.

وأقيم حفل الفنان عمرو دياب في ساحة مغلقة بعدد مقاعد يصل إلى 4000 مقعد.

في حين نشرت وزارة الداخلية الأردنية، صورا لإجراءات التفتيش على المطاعم والسلامة العامة في واحة آيلة بمحافظة العقبة من قبل الجهات المعنية لحفل الفنان المصري عمرو دياب.

وكان نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مفوض السياحة، شرحبيل ماضي، قد أكد قبل أسابيع أن جميع الفعاليات المغلقة، بما فيها حفل عمرو دياب ستخضع لإجراءات صارمة مشددة وفق البروتوكول الصحي.

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