هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر

بعد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بفعل خادش للحياء، تمكنت أجهزة الأمن في مصر من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بفعل خادش للحياء.

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وبالفحص تبين ورود بلاغ بقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من طالبة مقيمة بمحافظة القليوبية بأنه حال تواجدها بمنطقة الحصري بدائرة القسم لانتظار إحدى سيارات الأجرة فوجئت بقيام قائد سيارة "ملاكي" بالوقوف جانبها بالسيارة وادعت معاكستها وقيامه بفعل خادش للحياء، فقامت بتصويره بهاتفها المحمول، ولدى مشاهدته لها فر هاربًا، وقامت بنشر مقطع الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد الشخص والسيارة بمقطع الفيديو، وتبين أنه شخص مقيم بدائرة القسم تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة حيال الواقعة.