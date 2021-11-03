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لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين

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لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين

دبي – العربية.نت

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أظهرت لقطات مرعبة صبياً صغيراً يقفز مراراً وتكراراً عبر حافة مبنى مكون من 22 طابقاً في الصين.

وشوهد طفلان يلعبان بالقرب من حافة سطح أحد المباني الشاهقة في شيانينغ بمقاطعة هوبي.

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كما، أظهر مقطع الفيديو، الذي تم تصويره في 24 أكتوبر الفائت، أحد الصبية يقفز بشكل متكرر بين حافتي المبنى.

ووفقاً للتقارير، فقد تم إنقاذ الطفلين بسلام من قبل موظفي الممتلكات، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

سلم الطوارئ

ويبلغ عمر أحد الطفلين 7 سنوات، أما الآخر فيبلغ 8 سنوات، ولحسن الحظ لم يصابا بأي أذى، إلا أن الجهات المعنية أبلغت إدارة المبنى بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية تمنع وصول الأطفال إلى السطح.

إلى ذلك، وباستعراض كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى، اتضح أن الأطفال وصلوا إلى سطح المبنى عن طريق سلم الطوارئ.

ولا تكمن الخطورة في الارتفاع الشاهق فقط، بل أيضاً وجود ألواح شمسية على سطح المبنى لتمده بالطاقة، والتي لم يكن حولها شبكة أمان ما يجعلها خطيرة للغاية.

بدوره، دافع مدير المبنى عن نفسه قائلًا إن القانون يحتم ضرورة إبقاء أبواب الطوارئ مفتوحة، في حال وقع حريق أو أي كارثة من أي نوع مثل الاعتداء المسلح.

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