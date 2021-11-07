زوجة فنان شهير تحذف صوره.. هل وقع الطلاق؟

في خطوة أثارت شكوك رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، لوحظ قيام زوجة الممثل السوري ​معتصم النهار​ لين برنجكجي بحذف جميع الصور المشتركة بينهما.

وتساءل المتابعون عن سبب هذا التصرّف مستبعدين حصول الطلاق بينهما على الرغم من أنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولفتت لين الأنظار إليها بعدما نشرت على خاصية الستوري على حسابها الخاص مجموعة من الفيديوهات وهي تقوم بتمارين الاسترخاء "اليوغا" ومعها ابنتها ​ساندرا​ في إحدى الغابات.

يذكر أن معتصم النهار متزوج من لين منذ حوالي 5 سنوات، ورزقا بابنتهما الأولى التي تدعى ساندرا.

والنهار ممثل سوري، كانت بدايته الفنية عام 2007 من خلال المشاركة في مسلسلي (زمن الخوف، خالد بن الوليد)، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها (أيام الدراسة، قلم حمرة).