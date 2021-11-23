مصر.. حبس طالب تحرش بزميلته وارتكب فعلا فاضحا بحرم الجامعة

أمرت نيابة الزقازيق في مصر بحبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحرش وارتكاب فعل فاضح داخل حرم جامعة الزقازيق.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المصرية، فقد جاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثاني الزقازيق من طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

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وبحسب المعلومات الأولية، اتهمت الفتاة طالباً بكلية التمريض بنفس الجامعة بالتحرش بها وارتكاب فعل فاضح داخل الحرم الجامعي.

تم التحفظ على الطالب، وإحالته إلى نيابة قسم ثاني الزقازيق والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.