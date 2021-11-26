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كلمات مؤثرة لماجدة الرومي من دبي: بيروت اشتاقتلكم

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ماجدة الرومي

كلمات مؤثرة لماجدة الرومي من دبي: بيروت اشتاقتلكم

دبي- العربية.نت

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بصوت متأثر، وجهت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي كلمات مؤثرة لمواطنيها من الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبي للإعلام.

وقالت متوجهة إلى مواطنيها الذين أتوا من كل حدب وصوب للقائها، لدى افتتاحها حفلها مساء أمس الخميس على مسرح في منطقة "ميديا سيتي" في دبي: "اشتقنالكم.. بيروت اشتاقتلكم".

كما أضافت "كنت بحب احملكن معي أخبار طيبة أو عايدكن بعيد الاستقلال بس انتوا وأنا منعرف إنو لبنان قراره محتل من 1975".

إلى ذلك، حاولت صاحبة أغنية "قوم اتحدى"، رفع المعنويات، معتبرة أن "الشعب اللبناني يتعرض لأعنف عملية تجويع وتخويف وتهجير وقتل مجاني معنوي ومادي وجسدي دون توقف منذ 46 سنة، إلا أنه لا يزال صامدا وسيبقى"، وفق قولها.

هذا وأكدت أن اللبنانيين في الدول العربية "ليسوا بمغتربين" بل بين أهلهم، قائلة "أنتم ضمن العربي الأكبر والخليج العربي الذي تعنينا سيادته واستقلاله".

يذكر أن صاحبة "كلمات" كانت أحيت مؤخرا حفلا في دار الأوبرا المصرية، وقبله في الأردن على مسرح جرش، حين تعرضت لوعكة صحية، وكادت تقع على المسرح، إلا أنها سرعان ما عاودت الغناء.

لتوضح لاحقا أن السبب لم يكن صحيا أكثر من كونه معنويا، حيث أكدت أن هذا المسرح يكتنز العديد من الذكريات العزيزة على قلبها، حيث شاركها عليه العزف العديد من المحبين الذين رحلوا.

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