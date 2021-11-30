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أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!

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أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!

عمّان – محمد الطراونة 

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في حادثة تشبه أفلام هوليوود، أوقفت الأجهزة الأمنية في الأردن مواطناً بعد تنفيذه خطة للإيقاع بغريمه وتلفيق تهمة له لزجه بالسجن، لكن السحر انقلب على الساحر في نهاية المطاف.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمركبة فارهة يخرج أحد الأشخاص من فتحتها ويطلق الرصاص من سلاح "كلاشينكوف"، ولكن سرعان ما ضبطت الأجهزة الأمنية المركبة التي ظهرت في الفيديو.

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عقب ذلك، تبيّن أن صاحب المركبة اشترى مركبة مشابهة لتلك التي يمتلكها غريمه وزور لوحة الأرقام وأطلق النار، وجعل أحدهم يصور الحادثة بقصد الإيقاع بصاحب المركبة الحقيقية.

لكن الحيلة لم تنطلِ على الأمن طويلاً، وخلال ساعات قصيرة من انتشار الفيديو كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي أن التحقيقات بيّنت وجود تلاعب بلوحة أرقام المركبة.

وأضاف أن هناك من زوّر لوحة الأرقام ووضعها على مركبة مشابهة للمركبة التي تحمل الرقم الأصلي وصوّر الفيديو ونشره من أجل الإيقاع بمالك تلك المركبة.

كذلك، أكد الناطق الإعلامي أنه بالتوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تم الوصول للمركبة التي ظهرت في الفيديو وجرى تحديد مكانها، حيث جرى التحرك للمكان وضبطها وضبط عدد من لوحات المركبات المزورة ومن ضمنها لوحة المركبة المزورة التي ظهرت في الفيديو الذي جرى تداوله.

وأضاف أنه ألقي القبض على المشتبه به بعدما جرى تحديد هويته، حيث بوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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