فيديو مرعب لطائرة تسقط عمودياً في معرض سيارات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لطائرة صغيرة تسقط عموديا وبسرعة رهيبة فوق معرض لبيع السيارات بالقرب من مطار بولاية أوريغون الأميركية.

وأدى الحادث لانفجار الطائرة ومقتل قائدها والتسبب بحريق ضخم أتى على قرابة 25 سيارة.

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وقال جون كارنز رئيس الإطفاء في تصريحات للإعلام بالمطار، إن الطائرة كانت قد تزودت بالوقود قبل إقلاعها، وكان على متنها شخص واحد.

وسقطت بعد إقلاعها بدقائق فوق معرض وكيل شيفروليه الذي يقع على بعد نصف ميل جنوب مطار روج فالي الدولي ميدفورد.