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انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع

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الشيف نصرت مع والدته

انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع

دبي - العربية.نت

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تعرض الشيف التركي الشهير نصرت، الشهير بحركة "رش الملح" لانتقادات لاذعة، بعدما نشر مقطع فيديو للقائه مع والدته في تركيا، بعد عامين من غيابه عنها.

ويبدو أن البيت الذي تعيش فيه أم نصرت كان السببب الأساسي لهذا الهجوم والانتقاد، حيث بدت الأم خلال استقبال ابنها في بيت متواضع جدا لا يتناسب مع ثراء وشهرة ابنها، حيث يعتقد أن ثروة نصرت (38 عاما) تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، حيث يمتلك سلسلة مطاعم فاخرة متخصصة في بيع اللحوم باهظة الثمن، مغطاة أحيانا بالذهب القابل للأكل، وتعد وجهة أبرز المشاهير على مستوى العالم.

هذا ونشر الشيف الشهير مقطع فيديو جمعه بوالدته في حسابه على "إنستغرام"، وقال إنه لم يرها منذ عامين، فيما بدا منزل الأم متواضعا.

وحصد المقطع ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات في ساعات، ركز معظمها على لوم الشيف الثري بسبب تواضع حياة والدته.

وكتب كثيرون أن نصرت يملك سلسلة مطاعم شهيرة وبالتأكيد يملك الكثير من المال، مشيرين إلى أن والدته يجب أن تسكن في قصر.

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