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لقطات تحبس الأنفاس.. جهاز بيد حارس يجذب صاعقة تنفجر به

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لحظة انفجار الصاعقة

لقطات تحبس الأنفاس.. جهاز بيد حارس يجذب صاعقة تنفجر به

الشاب البالغ من العمر 35 عاماً، يعمل حارساً في شركة تتعامل مع الآلات الثقيلة في شمال جاكرتا

دبي - العربية.نت

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انتشرت على مواقع التواصل لقطات مخيفة لشاب إندونيسي يحمل مظلة في طقس ماطر ويتعرض لصاعقة تسقطه أرضا.

وهذه اللقطات رصدتها كاميرات المراقبة في جاكرتا بإندونيسيا، وتبين نجاة حارس الأمن من الصاعقة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

فالشاب البالغ من العمر 35 عاما، وهو يعمل حارسا في شركة تتعامل مع الآلات الثقيلة في شمال جاكرتا، كان في الخدمة عندما ضربته صاعقة.

ونشرت شركة إعلامية إندونيسية في الفيديو وأعيد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن من خلاله رؤية الرجل وهو يمشي تحت المطر حاملا مظلة، قرب مركبات ضخمة متوقفة في المنطقة.

وبعد حوالي 15 ثانية من دخوله الإطار، يمكن رؤية انفجار وشرارة في المكان نفسه الذي سار فيه، ثم تظهره اللقطات مستلقيا على الأرض. وحاول النهوض فلم يستطع، وركض الناس لنجدته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في وقت سابق من الأسبوع، مضيفة أن الشرطة أكدت النبأ.

ونجا الرجل بعد أن أصيب بحروق في يديه، بحسب "Detik News". ويُعتقد أن جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بالحارس، والذي كان يحمله في يديه، اجتذب تفريغ البرق.

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