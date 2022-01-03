فيديو يأسر القلب.. طبيب عراقي يراقص طفلة مريضة

في مشهد إنساني راقٍ، أظهر مقطع فيديو طبيباً عراقياً في العاصمة بغداد، وهو يراقص طفلة مصابة بداء السكري على أنغام أغنية عراقية مشهورة.

طبيب عراقي في بغداد مع مريضته المُصابة بداء السكري💔 pic.twitter.com/P0nBeLeNfP — ناجي عسل (@NAJiassall) December 31, 2021

ويظهر الفيديو الطبيب يراقص الطفلة في عيادته على ما يبدو.

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فيما فسر معلقون تصرف الطيب بأنه طريقة لكسب ثقة الطفلة واطمئنانها إليه.

وقال أحد المعلقين على الفيديو "4 شهور أراجع عنده منذ كان والدي مريضا.. طبيب في قمة الإنسانية".

بينما كتب آخر على الفيديو المنشور على تويتر "الطبيب الحقيقي هو من يعيش حالة المريض وليس من يعتبره فقرة في كتاب".

وعلقت أخرى: "قمة من الإنسانية.. الطفل إذا لم يتقبل طبيبه وكلام طبيبه فسوف يرفض العلاج وخاصة مرضى السكري، لأن مزاجيتهم تكون متقلبة، لأن وخزة الإبرة لفحص الدم يومياً ووخزة الإبرة لعلاج السكري شيء لا يتحمله كبير كيف بطفلة؟؟.. بارك الله فيك يا دكتور".