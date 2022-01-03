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فيديو يأسر القلب.. طبيب عراقي يراقص طفلة مريضة

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طبيب يراقص طفلة

فيديو يأسر القلب.. طبيب عراقي يراقص طفلة مريضة

دبي - العربية.نت

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في مشهد إنساني راقٍ، أظهر مقطع فيديو طبيباً عراقياً في العاصمة بغداد، وهو يراقص طفلة مصابة بداء السكري على أنغام أغنية عراقية مشهورة.

ويظهر الفيديو الطبيب يراقص الطفلة في عيادته على ما يبدو.

فيما فسر معلقون تصرف الطيب بأنه طريقة لكسب ثقة الطفلة واطمئنانها إليه.

وقال أحد المعلقين على الفيديو "4 شهور أراجع عنده منذ كان والدي مريضا.. طبيب في قمة الإنسانية".

بينما كتب آخر على الفيديو المنشور على تويتر "الطبيب الحقيقي هو من يعيش حالة المريض وليس من يعتبره فقرة في كتاب".

وعلقت أخرى: "قمة من الإنسانية.. الطفل إذا لم يتقبل طبيبه وكلام طبيبه فسوف يرفض العلاج وخاصة مرضى السكري، لأن مزاجيتهم تكون متقلبة، لأن وخزة الإبرة لفحص الدم يومياً ووخزة الإبرة لعلاج السكري شيء لا يتحمله كبير كيف بطفلة؟؟.. بارك الله فيك يا دكتور".

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