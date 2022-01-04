فيديو.. طالبان تقطع رؤوس دمى "العارضات الإناث" بأفغانستان

تداول عدد كبير من الصحافيين والناشطين الأفغان مقطع فيديو يظهر قيام شخص بقطع رؤوس دمى عارضات أزياء بمنشار، لافتين إلى أنه وثق في منطقة هرات، وذلك بعد أن أمرت "طالبان" أصحاب متاجر الملابس بقطع رؤوس جميع دمى "العارضات الإناث"، واصفة مظهرها بـ "غير الإسلامي".

وصفت "طالبان" رؤوس الدمى بـ "الأصنام"، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية. وأفادت "ذا تايمز" أن أصحاب المحلات التجارية في مقاطعة هرات غرب أفغانستان طُلب منهم نزع رؤوس تماثيل عرض أزياء نسائية من قبل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال الأسبوع الحالي.

After d severe restrictions on women in #Afghanistan , it is now d turn of female mannequins. The Taliban have declared dt mannequins are against sharia, that is shopkeepers in Herat are beheading the mannequins.

Instead of women clothes & men's beards, Via @wahidhaidari95 pic.twitter.com/ZpUfqxh0hK — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) January 3, 2022

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وحذرت الوزارة أن من يتجاهل الأمر سيتعرض لعقوبات شديدة.

ولم تلتزم حركة طالبان منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، باحترام حقوق الإنسان وخياراتهم الشخصية، فلا زالت الحركة المتشددة تفرض أنظمتها على الأفغان في شتى مناطق البلاد سواء بالوعيد أو بالترهيب.

وكان مقطعا مصورا انتشر قبل ذلك لأحد عناصر طالبان وهو يتحدث مع أحد السائقين في العاصمة كابل، ويطالبه بعدم الاستماع إلى الموسيقى.

كما قال له أيضًا "لا تستمع إلى الموسيقى لأنها حرام، ولا تدع النساء يستخدمن سيارات الأجرة إن لم يكن برفقتهن أحد الذكور من عائلاتهن".

كما قامت الحركة بعد أيام قليلة من استيلائها على الحكم بفرض قواعدها الصارمة القاضية بوجوب إطالة اللحى، وفرض الوصاية على المرأة.

كما منعت النساء من العودة إلى العمل في المؤسسات العامة، فيما حظِر على الفتيات الذهاب إلى المدرسة.

واضطر الرجال إلى إرخاء اللحى وحضور الصلاة بكافة مواعيدها، وإلا فالتعرض للضرب، كما أجبروا على ارتداء الملابس التقليدية.

يذكر أن طالبان وبعد سيطرتها على السلطة في أفغانستان بنحو أسبوعين، قالت إنها ستفرض حظرا على الاستماع إلى الموسيقى والأغاني في الأماكن العامة.