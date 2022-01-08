جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات

في جديد قضية دار الأيتام ورجل الأعمال المصري الشهير محمد الأمين، والتي هزّت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، أفادت مصادر "العربية" بأن النيابة العامة أمرت بإيقاف وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيقات.

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وأضافت المعلومات أن السلطات بدأت تحقيقاً مع قيادات في وزارة التضامن، مشيرة إلى أن جهات رقابية تحركت للوصول إلى معلومات جديدة.

لجنة موسعة للتحقيق

كما أشارت إلى أن التحقيقات ستتم مع مسؤولين في وزارة التضامن بشكل أكبر، حيث هناك لجنة موسعة تم تشكيلها بالفعل تعمل حاليا حول هذه القضية وملابسات ملف رجل الأعمال محمد الأمين.

إلى ذلك أوضحت أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، وسيتم التحقيق مع مسؤولين في بني سويف وآخرين.

تفاصيل عن وقائع صادمة

جاء ذلك بعدما كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل صادمة عن الانتهاكات ووقائع التحرش التي مارسها رجل الأعمال المصري محمد الأمين، بحق يتيمات في دار للأيتام يملكها في محافظة بني سويف جنوب البلاد.

وأوضحت أنها استمعت لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضاهن، واصطحابه لبعضهن لمنزله بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيا.

صدمة وفزع

في السياق ذاته، سألت النيابة العامة أخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية.

كذلك سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.

وكانت النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه.



نفى التهم

وقالت النيابة إنه وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، مضيفة أنها ستستمع اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعيين، وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وكانت الفتيات اليتيمات المتحرش بهن قد روين تفاصيل ما حدث لهن لسيدة مصرية وبدورها نقلتها السيدة إلى الشاب المصري رامي الجبالي صاحب صفحة "أطفال مفقودين" والذي بدوره تقدم ببلاغات لكافة الجهات المعنية في مصر.

فيما تضمنت روايات الفتيات إغراء وتهديد رجل الأعمال المصري لهن بالأموال والهدايا والهواتف المحمولة مقابل السماح له بالتحرش بهن وانتهاك أجسادهن الصغيرة والزواج منهن عرفيا، مؤكدين أنه كان يتوعد ويهدد بالضرب من ترفض طلباته ونزواته غير المشروعة.