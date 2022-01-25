مشهد كارثي.. تدافع بمباراة كرة قدم يودي بحياة 8 مشجعين

في حادثة مأساوية قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 38 آخرون في تدافع مشجعين قبيل مباراة كرة قدم في الكاميرون المضيفة لدور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.

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من جهته، قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب.

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.



Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj — Charles Ayitey (@CharlesAyitey_) January 24, 2022

وجاء في البيان "الكاف يحقق حالياً في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية"، وفق "رويترز"

فبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.

وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.