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مشهد كارثي.. تدافع بمباراة كرة قدم يودي بحياة 8 مشجعين

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تدافع المشجعين عقب المباراة (فرانس برس)
تدافع المشجعين عقب المباراة (فرانس برس)

مشهد كارثي.. تدافع بمباراة كرة قدم يودي بحياة 8 مشجعين

دبي - العربية.نت

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في حادثة مأساوية قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 38 آخرون في تدافع مشجعين قبيل مباراة كرة قدم في الكاميرون المضيفة لدور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية.

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وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.

من جهته، قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب.

وجاء في البيان "الكاف يحقق حالياً في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية"، وفق "رويترز"

من مشجعي جزر القمر (فرانس برس)
من مشجعي جزر القمر (فرانس برس)

فبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.

وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.

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