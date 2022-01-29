شاهد.. صورة أبوية لفنان العرب محمد عبده مع أطفاله
تغريدة من تركي آل الشيخ تظهر محمد عبده بصورة مع أطفاله تجذب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
في صورة تفيض بجو الأسرة وحنان الأبوة، ظهر فنان العرب محمد عبده وهو برفقة أطفاله محتضنا أصغرهم والذي سمّاه "سلمان".
وقد نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على حسابه الرسمي في "تويتر"، صورة حديثة للفنان محمد عبده مع أطفاله، وقد حظيت الصورة بمتابعة نشطاء التواصل الاجتماعي الذين علقوا بأن أحد أبناء محمد عبده نسخة عن والده الذي يعتبر رمزا من رموز الفن السعودي وأيقونة من أيقوناتها.
🤷🏻♂️📸 خاصه لايف فنان العرب 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/1zIOwnInpa— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 29, 2022
هذا وعُرف فنان العرب في بداياته الفنية "بأبي نورة" لكون ابنته نورة هي أكبر أبنائه، بينما ظل السؤال المتداول بين نشطاء التواصل الاجتماعي عن عدد أبناء محمد عبده الذي تزوج مرتين، كانت الأولى من السيدة السعودية "نجوى بنوي" عام 1977 التي أنجبت له 7 أولاد، قبل أن ينفصلا عام 2003 بعد زواجٍ استمر لمدة 26 عامًا.
أما زيجته الثانية فكانت من السيدة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية والتي تكتم الفنان محمد عبده عن معلوماتها الشخصية، باستثناء إفصاحه عن تعرفه عليها أثناء تواجده في فرنسا لتلقي العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية، حيث تم إعلان زواجهما عام 2013، وقد أنجبت له 4 أبناء، ليكون بذلك عدد أبناء وبنات فنان العرب 11 ولدًا وبنتًا، بينهم 10 فقط على قيد الحياة، بعد وفاة ابنه الأكبر عبدالرحمن.
أما أسماء أبناء الفنان محمد عبده فهم: نورة، ودّ، ريم، هيفاء، عبدالرحمن، بدر، دلال، خالد، عالية، العنود، وسلمان.
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