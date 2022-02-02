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انتقادات واسعة لثياب ميريام فارس.. "تشويه للثقافة الأمازيغية"

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ميريام فارس

انتقادات واسعة لثياب ميريام فارس.. "تشويه للثقافة الأمازيغية"

ظهرت مرتدية ثيابا "أمازيغية" في إطار ترويجها لأغنية جديدة أطلقتها، تغني فيها باللهجة المغربية

دبي - العربية نت

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تعرضت المغنية اللبنانية، ميريام فارس، لانتقادات "مغربية" واسعة بعد أن ظهرت مرتدية ثيابا "أمازيغية" في إطار ترويجها لأغنية جديدة أطلقتها، تغني فيها باللهجة المغربية.

ونشرت فارس، مقطعا مصورا وهي تتزين بمجموعة إكسسوارات وتعصب رأسها في إطار تحد أطلقته على إنستغرام للحصول على "المظهر الأمازيغي".

ولاقت الفيديوهات الترويجية انتقادات وردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر فيها بعضهم ما ترتديه فارس "لا يمت للباس الأمازيغي بصلة، وما هو إلا تشويه للثقافة الأمازيغية العريقة".

وطالب متابعو فارس بـ "احترام الثقافة الأمازيغية"، منتقدين استخدامها "أشياء عشوائية من جوارير منزلها ووصفها بالمظهر الأمازيغي".

كما اتهم البعض فارس بممارسة "الاستيلاء الثقافي"، مطالبينها بحذف الفيديو والاعتذار عنه. وأعاد آخرون نشر فيديو سابق للمغنية قامت فيه بطلاء وجها باللون الأسود، مما أثار أيضا انتقادات واسعة.

واتهمت رئيسة فرقة الرقص المغربية "كيف كيف بلادي" فارس بسرقة رقصتها في فيديو كليبها الأخير "معليش".

جدير بالذكر أن مريام فارس أطلقت قبل أسابيع فيديو كليب أغنية "معليش"، رقصت من خلالها على إيقاعات أمازيغية، وحقق نحو 4 ملايين مشاهدة على قناتها عبر اليوتيوب.

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