انتقادات واسعة لثياب ميريام فارس.. "تشويه للثقافة الأمازيغية"

تعرضت المغنية اللبنانية، ميريام فارس، لانتقادات "مغربية" واسعة بعد أن ظهرت مرتدية ثيابا "أمازيغية" في إطار ترويجها لأغنية جديدة أطلقتها، تغني فيها باللهجة المغربية.

ونشرت فارس، مقطعا مصورا وهي تتزين بمجموعة إكسسوارات وتعصب رأسها في إطار تحد أطلقته على إنستغرام للحصول على "المظهر الأمازيغي".

My latest imazighen moroccan hit music video #MAALESH OUT NOW 💛❤️ Link in bio 👆🏼

شاهدوا فيديو كليب #معليش اغنيتي الأمازيغية المغربية الجديدة 💚💙

الرابط في البايو 👆🏼 pic.twitter.com/maUMZoOkBP — Myriam Fares (@myriamfares) January 20, 2022

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ولاقت الفيديوهات الترويجية انتقادات وردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر فيها بعضهم ما ترتديه فارس "لا يمت للباس الأمازيغي بصلة، وما هو إلا تشويه للثقافة الأمازيغية العريقة".

حضروا اللوك الامازيغي الخاص بكم… واستعدوا للتحدي! #معليش ❤️💛

Prepare your own Imazighen look and get ready for the upcoming challenge! 💚💙 #Maalesh pic.twitter.com/CO0rZWODj6 — Myriam Fares (@myriamfares) January 23, 2022

وطالب متابعو فارس بـ "احترام الثقافة الأمازيغية"، منتقدين استخدامها "أشياء عشوائية من جوارير منزلها ووصفها بالمظهر الأمازيغي".

كما اتهم البعض فارس بممارسة "الاستيلاء الثقافي"، مطالبينها بحذف الفيديو والاعتذار عنه. وأعاد آخرون نشر فيديو سابق للمغنية قامت فيه بطلاء وجها باللون الأسود، مما أثار أيضا انتقادات واسعة.

واتهمت رئيسة فرقة الرقص المغربية "كيف كيف بلادي" فارس بسرقة رقصتها في فيديو كليبها الأخير "معليش".

جدير بالذكر أن مريام فارس أطلقت قبل أسابيع فيديو كليب أغنية "معليش"، رقصت من خلالها على إيقاعات أمازيغية، وحقق نحو 4 ملايين مشاهدة على قناتها عبر اليوتيوب.