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"زجاجة مياه" حارس منتخب مصر.. تثير الجدل

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أبو جبل
حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل

"زجاجة مياه" حارس منتخب مصر.. تثير الجدل

دبي - العربية.نت

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زجاجة مياه بيد حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل غزت مواقع التواصل وأثارت الجدل، حيث أقدم اللاعب الذي صعد بمنتخب بلاده إلى الدور النهائي من بطولة أمم إفريقيا على لصق ورقة على زجاجة المياه الخاصة به، قبل تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الكاميرون في دور نصف النهائي وعلى أرض "الأسود".

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وتصدى أبوجبل، لركلتي ترجيح ومنح منتخب مصر التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب الكاميرون.

ورقة المذاكرة

وتضمنت الورقة التي ألصقها أبوجبل - وفق وسائل إعلام مصرية- الزوايا الخاصة بتسديد لاعبي الكاميرون ركلات الترجيح خلال مباريات سابقة، حيث حرص على مذاكرتها جيدًا قبل بداية ركلات المعاناة الترجيحية.

يشار إلى أن مصر خاضت وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.

زجاجة أبو جبل
زجاجة أبو جبل

النهائي مع السنغال

بفوز منتخب مصر على الكاميرون، يضرب موعدا أمام نظيره السنغالي مساء الأحد المقبل على لقب بطل كأس أمم إفريقيا 2021.

وستكون أول مواجهة مصيرية من ثلاث بين المنتخبين في نحو شهرين حيث سيلتقيان في مواجهتين فاصلتين من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم في نهاية مارس آذار.

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