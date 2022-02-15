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"اليقطين والجرذان" تدخل بالحرب الإعلامية بين روسيا وأميركا

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تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

"اليقطين والجرذان" تدخل بالحرب الإعلامية بين روسيا وأميركا

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ساخرة: لم يتبق سوى ساعتين على الموعد الذي حددته بلومبرغ لـ"بدء الغزو الروسي"

دبي - العربية.نت

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أعادت موسكو التذكير بتقرير أميركي يحدد موعدا للغزو الروسي لأوكراني. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية بأنه لم يتبق سوى ساعتين فقط على الموعد الذي حددته وكالة "بلومبرغ" الأميركية لـ"بدء الغزو الروسي" لأوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا ساخرة على "تيليغرام": "نتذكر جميعا أن وكالة "بلومبرغ" الأميركية أعلنت أن "روسيا ستهاجم أوكرانيا في الـ15 من فبراير". وتساءلت زاخاروفا "ألا تريد هذه الوسيلة توضيح توقعاتها؟".

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وتابعت: "ساعتان للتوبة قبل أن تتحول "بلومبرغ" إلى "يقطينة"، والذين استخدموها للترويج للحرب إلى "جرذان"، في إشارة إلى القصة العالمية "سندريلا" عندما أخبرتها الساحرة الطيبة بضرورة العودة إلى المنزل قبل منتصف الليل وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، حيث ستعود العربة الفاخرة إلى شكلها الأصلي وهي اليقطينة والخدم إلى جرذان".

وسبق أن نشرت "بلومبيرغ" تقريرا على موقعها بعنوان يعلن عن بدء روسيا "غزو أوكرانيا"، ولاحقا اعترفت الوكالة بأنه خاطئ وحذفته، قائلة إنها تحقق في الحادث.

وتعليقا على نشر الوكالة هذا العنوان أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن "هذه الحقيقة تتحدث عن خطر التصريحات العدوانية من قبل الولايات المتحدة والعواصم الغربية وتوضح كيف يمكن أن تؤدي هذه الرسائل إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

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